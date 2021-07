Tabaski à Kaolack : Cheikh Mahi Cissé distribue des moutons aux familles démunies

Le porte-parole de Madina Baye et président de l'ONG Alfityanu Humanitaire, Cheikh Mahi Aliou Cissé, s'est bien illustré pendant la fête de Tabaski en menant notamment plusieurs actions sociales. En effet, selon un communiqué qui rapporte l’information, il a distribué près de 1 000 têtes de mouton, de bœuf et de chèvre aux familles démunies et aux écoles coraniques de la région de Kaolack.





Le document renseigne que l'ONG Alfityanu Humanitaire, qui est une plateforme d'intervention sociale et économique qui regroupe plusieurs associations nationales et internationales, a bien répondu à son rendez-vous annuel avec cette activité sociale d'envergure. Et avec son réseau de partenaires notamment en Turquie (IDDEF) ou en Afrique du Sud (GIVE OF THE GIFT) et le Mouvement international des Dahira Alfityanu (MIDEF), Alfityanu Humanitaire, dirigée par Cheikh Mahi Aliou Cissé, a mobilisé un total de 456 moutons, 232 bœufs et 140 chèvres au bénéfice des familles démunies, des écoles coraniques et des structures d'enfance de la région du Centre.





«Les moutons et les chèvres sont distribués à la veille de la célébration de la fête de Tabaski, pour permettre aux chefs de famille, aux bourses limitées d'avoir un mouton ou une chèvre, afin de passer dignement la fête», a déclaré Cheikh Mahi Aliou Cissé dont les services de l'ONG se sont mobilisés pendant plusieurs jours pour une répartition conforme aux critères dégagés par Alfityanu Humanitaire.