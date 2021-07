Tabaski : Déthié Fall adresse ses vœux aux Sénégalais et égratigne Macky sur la 3e vague

Le leader du Parti républicain pour le progrès (PRP) a adressé ses vœux de Tabaski à la communauté musulmane en ce jour commémorant l'Aïd le Kébir. Déthié Fall a, au passage, égratigné le président Macky Sall sur la survenue de la troisième vague de Covid-19 ai Sénégal avec des lots de contaminations record. Voici l'intégralité de son message.





Chers compatriotes,

Nous voici une fois de plus, parmi les fidèles Qu'Allah SWT a donné la chance de célébrer cette année l'Eïd El Kabir. A cette occasion, je prie le Tout-puissant de nous accorder sa grâce, son pardon et nous protège de tout mal surtout avec cette période marquée par une inquiétante gravité de la contamination de la Covid. Nous présentons nos condoléances aux familles des disparus et souhaitons un prompt rétablissement à tous les malades.





Au Président Macky Sall, principal responsable de cette nouvelle vague et au gouvernement qui a failli à sa mission, je les invite à se ressaisir et à mettre à la disposition des citoyens les vaccins pour renforcer la prévention.





Je vous souhaite , chers compatriotes, une bonne fête de Tabaski.





Honorable Député Déthié FALL