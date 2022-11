Talibé "tué" puis enterré à Thiès: Les aveux terrifiants de son collègue incriminé

L'affaire cristallise toujours les débats dans la Cité du Rail ! Un élève coranique a été tué la nuit du dimanche dernier puis enterré en catimini par son camarade de daara. Seneweb en sait un peu plus sur les premiers éléments de ce dossier. Selon nos sources proches du parquet, le présumé meurtrier a retracé le film du crime devant les enquêteurs du commissariat central de Thiès. Détails !





Ndouffouck est sous le choc ! Un élève coranique aurait tué puis enterré clandestinement son collègue, dans la nuit du dimanche comme Seneweb vous l'informait dans la journée du lundi.



Ayant reçu une information relative à la découverte d'un corps sans vie inhumé à côté d'une mosquée, les éléments du commissariat central ont rappliqué dare-dare sur les lieux indiqués.



Ainsi il a fallu quelques instants aux limiers pour mettre la main sur le mis en cause suite à leurs investigations. Le corps M. S âgé de 6 ans a été exhumé et déposé à la morgue de l'hôpital pour autopsie.



Le présumé meurtrier âgé de 11 ans a été embarqué à la police pour les besoins de l'enquête. Mais Seneweb a appris que le talibé incriminé a fait des aveux glaçants lors de son interrogatoire.



Mobile du crime: M.Samb tué à cause de ses leçons



Face aux enquêteurs, le mis en cause a dévoilé le mobile du crime. Selon les sources de Seneweb, le présumé tueur a expliqué la scène de l'horreur dans le moindre détail.



" J'ai administré deux coups de cravache à M.Samb pour le contraindre à venir apprendre ses leçons. Mais j'ai constaté qu'il a rendu l'âme lorsque je suis revenu l'appeler pour le dîner " avoue-t-il.



Comment le talibé incriminé a inhumé son camarade



Après avoir constaté le drame, le talibé incriminé a acheminé, en catimini, le corps sans vie non loin d'une mosquée située dans ce même quartier. Le jeune de 11 ans est retourné, dit-il, au niveau de leur internat ( daara) pour chercher une pelle.



" J'ai creusé une tombe avant d'attacher les deux mains ainsi que les pieds de M.Samb. Puis, j'ai procédé à l'enterrement de la dépouille avant de rentrer dans la plus grande discrétion" explique le présumé meurtrier qui aurait effectué la prière mortuaire pour son défunt camarade de daara.



L'affaire s'est ébruitée lorsqu'une personne a aperçu la jambe du défunt qui affleurait.



Selon des sources de Seneweb proches du parquet , le talibé incriminé est retenu au commissariat central de Thiès, en attendant les résultats de l'autopsie.