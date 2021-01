Talibés enchaînés à Diourbel : Un maître coranique envoyé en Prison

Rebondissement dans le dossier extrêmement sensible à Diourbel ! Le maître coranique alpagué vendredi dernier par la gendarmerie a été déféré au tribunal de grande instance de la localité ce lundi, pour traitement inhumain et dégradant envers des mineurs.Oustaz Ibrahima Dieng va ainsi passer sa première nuit à la prison centrale de Diourbel selon des informations de Seneweb. Il a été inculpé et placé sous mandat dépôt le même jour. L'homme poursuivi pour avoir enchaîné des talibés au niveau de son "daara" pourrait être jugé jeudi prochain en flagrants délits d'après des sources concordantes de Seneweb.Pour rappel, l'arrestation du maître coranique Khadim Guéye pour les mêmes faits dans la région de Louga avait secoué le pays en 2020. Certaines autorités religieuses dont le khalife général des mourides avaient pris sa défense pour demander sa libération.