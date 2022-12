Tambacounda : La route Tamba-Goudiry-Kidira et la voie de contournement ouvertes à la circulation

C’est officiel ! La route Tambacounda-Goudiry-Kidira, qui fait partie du corridor Bamako-Dakar et qui constitue un axe vital pour favoriser les échanges avec les pays tels que le Mali, la Mauritanie, le Burkina-Faso et le Niger, ainsi que la voie de contournement de Tamba sont désormais ouvertes à la circulation au profit des usagers. Elles ont été inaugurées ce mardi 27 décembre 2022, par le président de la République, Macky Sall, en marge de sa tournée économique dans la région.





La concrétisation d’une promesse faite aux populations





Il s’agit ici, de la concrétisation d’une promesse faite par le Chef de l’Etat aux populations de la région. Selon le Président Sall, la réhabilitation de cette route s’inscrit dans le cadre du soutien à la politique de rattrapage et de réhabilitation pour la sauvegarde du patrimoine routier. « Je vous avez fait la promesse de réhabiliter la route Tamba-Kidira en passant par Goudiry. Aujourd’hui, nous voici réunis pour inaugurer cette belle infrastructure. Donc, un projet réalisé tel que promis », s’est réjoui Macky Sall.





Près de 86 milliards mobilisés pour réaliser ces tronçons longs de 195 kilomètres





Au-delà des efforts fournis dans les travaux d’entretien, le gouvernement de Macky Sall a réhabilité l’intégralité des tronçons Tambacounda-Goudiry et Goudiry-Kidira. En effet, son aménagement a permis d’assurer un bon niveau de service d’une part et améliorer les conditions de trafic et de sécurité le long de l’axe. L’objectif est de favoriser le développement économique et social, éradiquer la vulnérabilité et lutter contre la pauvreté, éliminer l’exclusion sociale et la discrimination, améliorer les conditions de trafic, de confort et de sécurité, gain de temps et enfin, augmenter le capital humain et améliorer le bien-être social.





Aménagée aux normes et standards de la Cedeao, la route Tambacounda-Goudiry-Kidira a une longueur totale de 195 kilomètres et une largeur de 10,20 mètres. La largeur de la chaussée est de 7,20 mètres et la largeur des accotements est de 2 x 1,50 m. La pente transversale revêtement est de 2,5% et le type de revêtement est le béton bitumineux (e = 5 cm au minimum).





Aménagements connexes





La route Tambacounda-Goudiry-Kidira est réhabilitée avec un aménagement et bitumage de la voie de contournement de Tamba (10 kilomètres) ; un aménagement de 150 kilomètres de pistes rurales de désenclavement ; des travaux de réhabilitation et/ou de construction d’infrastructures sociales (7 postes ou cases de santé, 4 650 mètres linéaires de murs de clôture, soit 12 écoles clôturées, construction de la case des Tout-petits de Sinthiou Fissa, réalisation de 8 forages, entre autres). Il s’agit aussi de l’éclairage public de 12 kilomètres dans les villes de Tamba, Goudiry et Kidira et l’aménagement d’un grand parking gros-porteurs à Kidira et 2 autres parkings à Tambacounda et Goudiry. Le tout a été réalisé avec le respect strict des mesures environnementales et sociales sous la supervision de l’Ageroute, maître-d’œuvrage du projet.





D’un coût global de 85 milliards 900 millions de francs CFA TTC, le projet de réhabilitation de la route Tambacounda-Goudiry-Kidira a été cofinancé par le FSD, le FKDEA et l’Etat du Sénégal. Les travaux ont été exécutés par l’entreprise AREZKI pour la section Tamba-Goudiry pour un délai de 38 mois et par le groupement AREZKI/GREEN LINE pour la section Goudiry-Kidira pour un délai de 46 mois. La supervision, quant à elle, a été assurée respectivement par les groupements CIRA/AJEC et APAVE/AL OBAID.





Le Ministre et le Dg de l'Ageroute félicités





Très satisfait de la réalisation du projet, le président de la République a tenu à féliciter le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, et le Directeur général de l'Ageroute, Ibrahima Ndiaye, et toute son équipe pour la réalisation de ces importantes infrastructures routières dans le Sénégal oriental. Ils ont également reçu les remerciements et les félicitations chaleureuses de l’ensemble des populations et les élus locaux de la région de Tambacounda.