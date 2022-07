Tambacounda : Les agents de la Grande muraille verte sont restés 3 mois sans salaire

Les agents de la Grande muraille verte , restés 3 mois sans salaire

Les agents de la Grande muraille verte de Tambacounda sont restés trois mois sans salaire. Ces jeunes recrutés, dans le cadre du programme «Xeyu Ndaw Gni» demandent des explications aux autorités.





Selon leur porte-parole Sidi Kadia, c’est un véritable casse-tête qu’ils vivent depuis quelque temps. «Depuis notre recrutement, nous n’arrivons pas à être payés correctement et là, nous avons des arriérés de cinq, quatre, trois mois. Des gens n’ont pas perçu, il y a de cela trois mois, certains quatre mois, d’autres cinq mois», renseigne-t-il à iRadio.





Selon lui, la commission leur a signifié que «c’est le président de la République qui a dit que les caisses de l’État ne peuvent pas supporter les salaires. Donc, ils vont payer par trois mois».





Mais après cela, «nous avions signé des contrats d’un mois. Sur les contrats, ils avaient mis un mois ; ils ont emporté ces contrats. Et depuis, ils viennent nous dire qu’ils vont payer les trois mois et là, nous avons atteint ces trois mois et jusqu’à présent, nous n’arrivons pas à percevoir nos salaires», a-t-il fait savoir.