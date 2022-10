Tambacounda : Les agents des eaux et forêts réclament leurs arriérés de salaire

Les agents des eaux et forêts réclament leurs arriérés de salaire

Les agents d’appui des eaux et forêts et de l’environnement de Tambacounda sont restés deux mois sans salaire. Selon ces travailleurs, c’est de l’injustice qu’ils sont en train de subir. Face à la presse ce matin, ces agents ont exigé le paiement de leurs arriérés de salaire.





Selon leur porte-parole Ibrahima Sory Diallo au micro d’iRadio, les salariés des agents d’appui des eaux et forêts et ceux de l’environnement subissent les coups les plus rudes portés par la Direction de l’Environnement soutenue par le ministre de l’Environnement et le ministre des Finances et du Budget.





«Les salariés de ce programme dans plusieurs localités accumulent deux à trois mois de travail sans pour autant être payés, depuis la signature des contrats en août 2021 jusqu’à présent. Face à une telle situation, nous, avec notre Union des agents d’appui forestiers et ceux de l’environnement estimons que le moment n’est plus à la résignation, mais au contraire à la résistance et au combat. Nous travaillons conformément aux règles du service dans le respect de la hiérarchie, du Code du travail. Sur ce, nous affirmons notre opposition totale face à l’injustice et à la maltraitance», déclare-t-il.





C’est pourquoi Xeyu Ndaw Gni eaux et forêts environnement de Tambacounda et ses départements exigent le paiement définitif des arriérés de salaire, le paiement à temps des salaires avant le 8 de chaque mois, le paiement des salaires par virement bancaire, le respect du contrat mutuel de santé, la reconnaissance des agents par la délivrance des cartes d’agent du service, etc. Dans tous les cas, la conformité des tenues avec les autres agents du service.