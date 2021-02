Tawaf à Touba : 03 personnes blessées grièvement lors des échauffourées

L'affaire de la descente musclée aux abords de la mosquée de Touba n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Selon des sources concordantes de Seneweb, 03 parmi les illuminés ont été grièvement blessés lors de leur accrochage avec les membres du dahira Moukhadimatoul Khidma.L'une des 03 victimes s'est retrouvée la tête écrasée, le second a été blessé au bras et l'autre a été touché non loin du dos, indique une source médicale de Seneweb.Ces illuminés ont pris leurs premiers soins au niveau d'une structure médicale située au cœur de la ville avant de rebrousser chemin.A noter que les 05 personnes interpellées hier sont en garde-à-vue à la police.Elles seront face aux enquêteurs aujourd'hui pour un deuxième interrogatoire.