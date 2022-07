Taximan tué par un agent marketing: Ce que l'on sait d'une altercation qui a viré au drame

Une bagarre opposant un agent marketing d'une entreprise de la place à un chauffeur de taxi, a viré au drame. Seneweb en sait un peu plus sur le crime commis à l'avenue Bourguiba.







Le taximan n'a pas résisté au coup de poing de B.Babou. Le conducteur de taxi s'est écroulé après avoir reçu le coup avant de tomber sur la nuque qui a cogné sur le goudron. M Dione s'en sort avec des blessures. Mais il ne va jamais se remettre. Pris de panique, le mis en cause a tenté de prendre la fuite. Malheureusement pour lui, il sera pris par les policiers, qui par hasard sont tombés sur cette scène. Les hommes du commissaire Sow ont réussi à neutraliser l'agent marketing qui s'apprêtait à se fondre dans la nature.



Quelques instants plus tard, les limiers ont reçu l'information selon laquelle la victime a succombé à ses blessures.



Le mobile du crime



Tout est parti d'un télescopage en pleine circulation, entre un taxi et un cycliste. Il s'en est suivi une dispute qui a tourné à la bagarre au cours de laquelle l'agent marketing a mis ko le taximan selon des sources de Seneweb.



Les aveux du présumé meurtrier



Interrogé sur les faits, le mis en cause a reconnu avoir donné un coup de poing à la victime. Selon B.Babou, après leur choc, le chauffeur de taxi lui a donné un coup avant de tenter de confisquer les clés de son tricycle.



C'est ce qui a poussé l'agent marketing a riposté en administrant, dit-il, un coup de poing à son protagoniste qui s'est écroulé. L'agent marketing est actuellement sous le régime de la garde à vue dans les locaux du commissariat de Dieuppeul. L'enquête suit son cours.