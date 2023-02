Technologie de la microdose et du placement profond de l'urée : Les producteurs de Matam satisfaits des bienfaits des nouvelles méthodes

Devant la baisse de la production agricole de ces dernières années, à cause de la dégradation des sols liée à l'utilisation abusive des engrais, le projet "Dundel Suuf", créé par le gouvernement du Sénégal, l'Ufdc et le secteur privé des engrais, sur financement de l'Usaid, déroule un programme qui contribue à l’amélioration de la fertilité des sols en vue d’augmenter durablement la productivité agricole, en incitant les producteurs agricoles à adopter la technologie de la microdose. Elle consiste à utiliser de l'engrais à une quantité réduite par rapport à la dose recommandée et du placement profond de l'urée.





Dans la région de Matam, ce recours aux nouvelles technologies agricoles a permis d'obtenir des résultats satisfaisants, comme le renseigne la présentation faite par les officiels du projet aux différents acteurs du secteur agricole.





Surtout, les producteurs, qui ont tous reconnu que les technologies utilisées pour leurs cultures leur ont permis d’obtenir des résultats positifs sur le plan du rendement et du coût.





Le docteur Mouhamadou Bamba Ngom, responsable du projet Feed the Future Sénégal dans la vallée du fleuve Sénégal, qui s’exprimait lors d’un comité régional consacré au partage des résultats obtenus durant la campagne 2022, s’est réjoui des acquis enregistrés de la pratique des nouvelles méthodes.





Selon lui, les agriculteurs se sont rendu compte des bienfaits que les nouvelles méthodes leur assurent en termes de rendement et de coût, contrairement aux anciennes pratiques. "Avec le renchérissement du prix de l’engrais, la différence est très grande, en termes d’économie d’argent. Pour le placement profond de l’urée, ils utilisent 113 kg à l’hectare, alors qu’avant, ils faisaient 300 à 330 kg pour la même superficie. Avec leurs anciennes pratiques, ils produisaient moins de cinq tonnes, mais aujourd’hui, ils en produisent jusqu’à six tonnes", estime-t-il.