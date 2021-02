Télécommunications : Expresso dispose enfin de la 4G

Le directeur général d'Expresso, suivi du PCA, du directeur des télécoms au ministère de l'économie numérique et du directeur de la communication de l'ARTP

Même s’il est de loin le dernier opérateur à disposer de la 4G au Sénégal, Expresso pourra bientôt offrir ce service à ses clients. L’accord a été trouvé avec le gouvernement. Mais il a fallu que le top management de la maison mère fasse le déplacement à Dakar et soit reçu par les plus hautes autorités du pays pour décanter la situation.« L’aboutissement des négociations fait suite à la visite d’une forte délégation du groupe soudanais composée de Monsieur Magdi Taha, Président Directeur général de Sudatel, du Directeur technique du groupe Engeneer Gafar et de Monsieur Radi Almamoun Directeur général par intérim de l’opérateur Expresso Sénégal », souligne un communiqué de l’Artp.En effet, ces personnalités du groupe ont été reçues par le chef de l’Etat Macky Sall, le ministre des Communications numériques et le Dg de l’Artp, après deux mises en demeure de la part du régulateur pour non respect du cahier des charges.