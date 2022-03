Tempête de sable : Le Sahara dicte sa loi au Sénégal et une partie de l'Europe

Une tempête de sable venu du désert du Sahara traverse la Méditerranée

Une tempête de sable balaie, depuis plusieurs jours, certains pays d’Afrique, notamment le Sénégal, mais également des pays d’Europe, dont l’Espagne, la France, la Belgique et la Suisse. D’après les explications des experts météorologiques, la tempête de sable saisonnière serait venue du désert du Sahara et traverse la Méditerranée.





Au Sénégal, le bulletin météo n°50 de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) en date du 15 au 16 mars, annonce que des "particules de poussière en suspension seront légèrement notées à l’extrême nord du pays. Mais également des vents dominants qui seront de secteur nord à nord-est et d’intensité faible à modérée à l’intérieur du pays, devenant assez forts sur le long du littoral".





Un ciel dégagé sera noté sur l’ensemble du pays, au cours des prochaines 72 heures, à partir de ce 16 mars, renseigne l’Anacim dans son bulletin du jour.





Les îles espagnoles envahies par une couche de sable





Le même constat est visible en Espagne. Des voitures orangées, des couloirs de métro poussiéreux, un horizon bouché et jaunâtre : une fine couche de sable venue du Sahara s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi sur Madrid et une bonne partie de l'Espagne, avant de remonter vers la France.





Ce mercredi, c’est la Belgique qui est touchée depuis ce matin par le phénomène. Si celui-ci n’est pas rare - il a déjà été constaté plusieurs fois par le passé, notamment au mois d’avril 2021 - il est néanmoins "plus marquant par son ampleur géographique et sa durée de quelques jours".





La France pas épargnée…





Traversant les Pyrénées, les poussières sont principalement passées mardi sur l'ouest de la France, où le phénomène a été particulièrement visible par exemple à Bordeaux ou à La Rochelle, selon Météo-France, avant de se diriger vers le Nord. Des pistes de ski sont recouvertes de pluie de sable. Jusque sur les flancs des montagnes des Alpes et des Pyrénées qui sont devenus bruns. Il devrait persister, bien que s'estompant, jusqu'à jeudi, selon les prévisions des services météorologiques français.





On l’a dit : le phénomène n'est pas exceptionnel, mais "plus marquant par son ampleur géographique et sa durée de quelques jours", selon Météo-France. De nombreuses photos et vidéos de zones montagneuses des Alpes et des Pyrénées recouvertes de poussière du Sahara pullulent sur les réseaux sociaux.





Comment le sable traverse-t-il la Méditerranée ?