Tension politique : La CNTS invite les leaders d’opinion à prêcher la paix aux hommes politiques

Dans un communiqué exploité par le quotidien “Libération’’, ce mercredi 29 mars 2023, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) pointe du doigt la responsabilité des leaders politiques dans les manifestations récentes. Elle estime qu'«au lieu d’œuvrer pour améliorer les conditions de vie des populations durement éprouvées par les conséquences de la pandémie de Covid-19, de la guerre en Ukraine et d’anticiper sur les effets de la crise bancaire intervenue ces derniers temps dans les pays développés, nos hommes politiques s’affrontent sans merci avec encore des morts de jeunes personnes dont le seul tort a été de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment».



Écœurée par l’insensibilité dont ils font preuve, la CNTS trouve inacceptable que «des hommes politiques, mus par leur intérêt, prennent en otage la population sénégalaise et installent la peur dans les ménages». Elle «dénonce les saccages et les pillages perpétrés sur les magasins d’Auchan et autres secteurs stratégiques de la distribution».



Par ailleurs, la CNTS s’inquiète que cet affolement puisse s'accroître pendant la période de la Présidentielle. Elle a rappelé que ces agissements ont négativement impacté l’économie et occasionné des pertes d’emplois, en ayant des conséquences sur le système éducatif et sanitaire pouvant provoquer «des actions de protestation suite à l’emprisonnement de travailleurs desdits secteurs».



C’est pourquoi la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal lance un «appel à tous les leaders d’opinion d’user de leur influence pour ramener les hommes politiques à dialoguer et réinstaller le pays dans le calme au nom de l’intérêt supérieur du Sénégal et des Sénégalais. Trop, c’est trop et il est temps que le Sénégal retrouve sa tranquillité, car on ne peut, éternellement, vivre pareille situation».