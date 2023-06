Tension politique : La diva Coumba Gawlo brise le silence et assène ses vérités !

Très touchée par les émeutes survenues ces derniers jours au Sénégal, suite à la condamnation du leader du parti Pastef/Les patriotes Ousmane Sonko, la chanteuse Coumba Gawlo Seck a réagi. Elle appelle à une paix durable et présente ses condoléances à toutes les familles des victimes décédées dans ces circonstances.



Coumba Gawlo invite toutes les forces vives de la nation autour d'une table pour gérer la situation du pays. "Avec humilité et solennité, je présente mes condoléances à toutes les familles des victimes dans les troubles qui secouent notre pays. Ma compassion à ceux dont les biens sont saccagés ou détruits. Je lance un appel à toutes les forces vives de la nation, partis au pouvoir, partis de l'opposition, les membres de la société civile, les guides religieux, la jeunesse à unir leurs forces pour œuvrer dans la paix, la citoyenneté et la préservation du Sénégal et de ses acquis. Notre cher Sénégal est un et indivisible. Il doit primer sur tous les intérêts politiques ou personnels. Qu'Allah Soubhana Wa Tallah protège et guide notre pays et ses habitants. Que la paix règne. Amen".