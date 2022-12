Teral Leen : Plus de 4 milliards de F CFA pour appuyer les collectivités territoriales impactées par le TER

Le ministre des Collectivités territoriales de l'Aménagement et du Développement des Territoires, M. Mamadou Talla, a présidé, lundi 19 décembre 2022, l’atelier de lancement du Programme « Teral Leen ». Un programme de développement économique et social conçu pour les 20 communes riveraines du Train express régional. Après avoir contribué au lancement du TER avec près de 111 milliards de FCFA, la Banque Africaine de Développement (BAD) poursuit son accompagnement en finançant le programme TERAL LEEN pour un montant de 4,5 milliards de FCFA. La rencontre s'est déroulée en présence du Directeur général de l'Apix, Abdoulaye Baldé, du Gouverneur de Dakar et des maires bénéficiaires.





Le Train Express Régional (TER) a largement dépassé les enjeux liés à la mobilité urbaine. En effet, il a également permis de restructurer l’espace, de créer et de renforcer des liens économiques et sociaux, et surtout d’améliorer la productivité dans l’agglomération de Dakar. Et selon le ministre chargé des Collectivités territoriales, "c’est ainsi qu’en complément de son Plan de Gestion environnemental et social (PGES) dont l’objectif est la maîtrise des effets et risques du projet l’Etat du Sénégal, en partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD), a décidé de mettre en place ce programme de développement social dénommé « Teral leen » qui traduit la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre la dimension sociale qui sous-tend les grands travaux de l’État en général et celui du TER en particulier".





Le programme va permettre la réalisation d’équipements à caractère économiques et sociaux pour les 20 communes riveraines du TER et va de manière substantielle accompagner ces collectivités territoriales dans le développement de leur localité. "Ainsi les projets qui seront exécutés concernent quatre (4) volets à fort impact social. Il s'agit de l’autonomisation des femmes, de la jeunesse, du sport et de la culture et des loisirs, de la santé et la formation ", a affirmé le ministre Mamadou Talla.





Il s’agira, à travers ce programme, de contribuer de manière significative à l’amélioration du cadre de vie des populations à travers la construction de plateformes multifonctionnelles dédiées aux femmes, la réhabilitation d’écoles primaires et de postes de santé, l’aménagement de parcours sportifs et d’aire de jeux, etc . "Au total, le bonheur des populations des 20 communes des départements de Pikine, Keur Massar et Rufisque sera patent avec, la Construction de 11 maisons de la femme et équipement en matériels de production destinés à l’appui aux femmes pour les activités génératrices de revenus (transformation de produits céréaliers, fruits et légumes, couture, coiffure.), l’Aménagement de 15 espaces multifonctionnels, la Construction d’un terrain de football, la Réhabilitation de 6 postes de santé et le renforcement d’un plateau médical et la Réhabilitation de 3 écoles", a-t-il ajouté.