[Focus] Thiaroye Tally Warga : Le nouveau campement des agresseurs

Thiaroye Tally Warga : Le nouveau campement des agresseurs

Les agressions sont bien une réalité de la capitale sé n éga l a is e, de la banlieue Dakaroise notamment. Dans cette zone à cheval entre Thiaroye et Yeumbeul, les agresseurs dictent leur loi aux habitants. Et il ne peut se passer une semaine sans qu'une personne ne soit victime d'agression à Tally Warga. Les femmes sont les cibles préférées des malfaiteurs. Seneweb y a fait un détour dans cette zone de non-droit.





En effet, la psychose s'installe chez cette couche de la société, des habitants qui vivent la peur au ventre, des émotions troublantes. Le crépuscule est le moment idéal pour ces bandits de commettre leurs forfaits. Et la perception de cette situation menaçante prend de l'ampleur du jour au lendemain. Le manque d'éclairage public est souvent cité comme un des vecteurs clefs selon cette victime. "J'ai été dépouillé par des agresseurs à 20 h au moment où je devais rentrer chez moi à Diamaguene. Ils ont pris mon téléphone portable, ma perruque et mon sac. La police doit faire des patrouilles récurrentes sur cette zone. Mais aussi les maires doivent améliorer l'éclairage public qui fait défaut. Car, après leurs actes, ils s'évadent tous dans l'obscurité. J'ai la peur au ventre", affirme Kiné.





Mamadou Diallo, marchand ambulant d'une trentaine d'années affirme avoir été victime d'agression. Il raconte sa mésaventure lorsqu'il s'est retrouvé devant une bande de malfaiteurs. Mais grâce à une intervention des passants, il s'en est sorti sans dommage. " J'ai déjà pris ma dose mais Dieu merci. Grâce à des passants, les agresseurs n'ont pas réussi à me dépouiller. L'insécurité galopante m'inquiète vraiment. Ces drogués doivent être traqués, ils méritent des punitions sévères", réclame-t-il.