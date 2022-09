Thiès : Ce que l'on sait sur la bagarre mortelle entre deux amis





Seneweb en sait un peu plus sur le drame survenu ce soir à Thiès au quartier Som. Selon les dernieres informations recueillies, il s'agit d'une altercation entre deux amis qui se connaissent bien. L'auteur du coup mortel, C.I.N est né en 1989 et habite la commune Notto Diobass précisément à Keur Ibra Fall. Il est conducteur de moto Jakarta. Ce dernier a poignardé C.D habitant à Thionah et né en 1994.

La raison de leur bagarre est due selon nos sources à un problème d’argent. Cheikh a été poignardé sur le côté gauche et il l’a rendu l’âme subitement. Le corp sans vie est actuellement à la morgue de l’hôpital Ahmadou Sakhir Ndieguene de Thiès.

L'auteur du coup mortel est actuellement en garde à vue au commissariat 1er arrondissement de Thiès.