Thiès : Des populations de Fandène demandent le bitumage d'une route qui connecte plusieurs villages

Plusieurs villages de la commune de Fandène ont battu le pavé. Motif, ils exigent le bitumage d'une route principale longue de plusieurs kilomètres. En effet, le tronçon n'a connu qu'une touche latéritique depuis 2012 selon les manifestants qui ont manifesté leur colère munis de brassards rouges lors d'une mobilisation.





« Cette piste latéritique est issue du régime de Monsieur Abdoulaye Wade qui nous l'avait mis en place, mais depuis, son délabrement n’a cessé de s’accroître" dénoncent-ils d'emblée. " A la veille des élections locales, pour maquiller sa campagne électorale, l’autorité municipale a envoyé de soi-disant techniciens, pour soulager la souffrance des populations", martèle Khaar Gaye, porte-parole du collectif des villages impactés.





Il se trouve que cette route est d'une importance capitale. Elle est empruntée par des milliers de populations. Pendant la saison des pluies, le tronçon est quasiment impraticable. Du coup des activités lucratives en prennent un sacré coup.





"Parmi ces dysfonctionnements, nous pouvons noter une mauvaise qualité de la latérite qui n’a laissé que des maladies respiratoires aux populations, manque de respect notoire envers les populations du fait que l’entrepreneur n’a pas affiché de panneaux réglementaires pour avertir les usagers de cette piste, absence de matériels adéquats pour faire une piste. Sur le plan économique, l’arrêt des chantiers de tous les villages car les gros-porteurs ne peuvent plus emprunter cette route", insistent les manifestants.

" A cela s’ajoute un grand détour de certains travailleurs pour rallier leurs lieux de travail respectifs. Nous populations de Darou Touré, Keur Assane Ndiaye, Keur Massamba Gueye, nous ne devons plus rien au maire de Fandène, nous exigeons au maire (...) des explications réelles. Cette zone mérite plus qu’une piste au regard des différentes activités économiques qui s’y déroulent en termes de maraîchage et d’autres activités parallèles. Nous demandons le bitumage sans délai de cette route sans quoi nous passerons à la vitesse supérieure" avertissent les manifestants.