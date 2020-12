Thiès : Explosion d’un puits de Gaz dans le Notto Gouye Diama

Réveil brutal pour les populations du village de Ngadiaga dans la commune de Notto Gouye Diama. En effet, tout est parti d’une exposition d’une conduite de gaz dans l’usine Fortesa selon nos sources.« Malheureusement on s’est réveillé avec une catastrophe qui est en train de se passer. Il y a un puits de gaz qui a explosé ce matin vers les coups de 09 h.Actuellement, tout le village est en danger. Certains ont quitté leurs maisons pour sauver leur peau par peur d’inhaler le gaz», témoigne Mame Samba Ngadiga, membre du collectif pour les intérêts de Ngadiaga.Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont sur place, mais les soldats du feu n’arrivent pas à maitriser le feu.Selon les populations sur place, il y a un employé de l’usine qui s'en est sorti avec des blessures et qui se trouve présentement à l’hôpital. Les dégâts matériels sont énormes aussi." A Ngadiaga, si l’on vous dit qu’il y a une entreprise qui produit du gaz, vous n’allez pas nous croire. Cela parce que les habitants ne se retrouvent pas dans cette entreprise qui ne fait rien pour les populations autochtones.Ici, il n’y a même pas d’eau potable ni un poste de santé et pourtant cette usine pouvait prendre tout cela en charge. Cette usine exploite du gaz ici depuis 1976 mais force est de reconnaitre nous sommes en danger", confie-t-on. "Récemment on a tenu une manifestation pour alerter, aujourd’hui l’histoire nous a donné raison" , conclut Mame Samba Ngadiga qui annonce une grande manifestation après la maitrise des flammes.