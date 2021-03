Thiès : L’ « Impact du Covid-19 sur la Société Humaine » au menu du 18e Forum islamique pour la paix

Les travaux de la 18eme édition du Forum islamique pour la paix se sont tenus les 27 et 28 mars à Thiès. L’évènement a vu les contributions de Professeur Djiby Diakhaté, de Oustaz Moussa Kanté, Dr Makhtar Lô, Dr Moussa Fall, Dr Sam Bousso, Imam Assane Seck, Dr Mbacké Diouf, Dr Makhtar Kébé, Dr Sahid Ba, Dr Cheikh Guéye, entre autres chercheurs, universitaires, des intellectuels de haut niveau venus débattre autour du thème: « Impact du Covid-19 sur la société humaine ».Les différentes familles religieuses étaient toutes représentées avec notamment Serigne Kosso Mbacké fils aîné du Khalife Général des mourides, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine, président du cadre unitaire de l’islam au Sénégal, Serigne Madické Seck de Thiénaba, Serigne Abdourakhmane Kounta de Ndiassane, renseigne le comté d’organisation dans un communiqué reçu.Le chef de l’Etat était représenté par Dr Cheikh Kanté. Et Maodo Malick Mbaye, invité d’honneur de la cérémonie. Plusieurs institutions islamiques étaient représentées dont l’AMAI (Associations Mondiale pour l’Appel Islamique), la Délégation générale au pèlerinage à la Mecque représentée par son Délégué Général et son adjoint Dr Abdoul Aziz Kébé et Dr Khadim Sylla. Les différentes associations religieuses Islamiques du pays avaient tous dépêché leurs représentants, indique-t-on.Les différents orateurs ont magnifié l’engagement de Cheikh Ahmed Saloum Dieng « Nasru Dine » pour la sauvegarde de la paix au Sénégal, en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Des prières pour la paix, la stabilité et la concorde ont mis fin à la cérémonie d’ouverture. Des échanges fructueux et enrichissants ont marqué les travaux de la 2eme journée à l’issue de laquelle plusieurs recommandations ont été formulées.