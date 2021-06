Thiès : Le mal-vivre des populations de Mboulohténe Koulouck

Des centaines de personnes ont battu le pavé dans la zone appelée "Bas-fond" de Ndiaganiao plus précisément dans le village de Mboulohténe Koulouck près de Khombole. Manque d'eau, d'électricité et d'infrastructures sanitaires sont les maux qui gangrènent cette localité. Localité qui fait face aussi au chômage des jeunes.







"La jeunesse est laissée à elle-même. Il n'y a pas de formation, pas de financement, pas d’emplois. L'association « Bolo defar sounou gox" et les villages de la zone ont appelé à cette marche de protestation pour de meilleures conditions de vie notamment pour avoir accès aux services de base et au désenclavement de la localité. Nous manquons d’eau potable, de structures sanitaires dignes de ce nom, l’accès à l’électricité et le bitumage de la route Ndiagandiaw/Khombole », énumère Mbaye Dione, porte-parole du jour qui continue la litanie des difficultés.





« La zone ne dispose que deux postes de santé. Celui de Mboulouhtene et de Séko. Pire, ce sont des postes de santé sans ambulance. Nos femmes continuent à chercher de l’eau dans les puits et de piler le mil avec des mortiers et continuer à emprunter des pistes de sables sur des charrettes pour aller accoucher», déplore-t-il.





SOS des populations désespérées





Koulouck et ses environs demandent à l'État de leur venir en aide. D'après les manifestants, la situation de précarité à plus que duré.





« Que les autorités nous viennent en aide. Depuis belles lurette rien n’a changé ici. Si nos problèmes ne sont pas réglés, nous n’allons pas voter aux prochaines locales malgré le potentiel électoral qui existe ici. », ont-ils menacé.