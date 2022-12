Thiès : le vieux fixe le prix de sa fille à 400 000 francs CFA, le maçon lui joue un sale tour

Une rocambolesque affaire était, hier, lundi, au menu d’une audience du tribunal départemental de Thiès. Un maçon nommé M. Ndiaye était jugé pour incendie volontaire au préjudice du vieux M. Mbaye. Ce dernier accuse le mis en cause d’avoir mis le feu dans sa chambre et brûlé son lit ainsi que toutes les autres affaires qui se trouvaient dans la pièce.



D’après L’Observateur, tout est parti d’un marché douteux conclu entre les parties. Pour se faire construire un bâtiment chez lui à Taïba Ndiaye (Thiès), raconte le journal, M. Mbaye a contacté M. Ndiaye. Le maçon fixe le montant de la facture à 400 000 francs CFA. À la place de cette somme, rapporte la même source, le vieux propose à ce dernier de lui donner en contrepartie sa fille en mariage. Le deal est scellé.



L’Observateur rapporte que le maçon s’est vite mis en travail, puisant parfois dans sa proche pour couvrir certaines dépenses liées au chantier. Son objectif : ériger le bâtiment et rentrer chez lui avec la fille promise.



Grande sera sa surprise lorsqu'il réclame la contrepartie après avoir accompli sa mission. Le vieux se rétracte. Le maçon apprit par la suite que sa promise a été donnée en mariage à un autre.



Le journal du Groupe Futur Média rapporte que pour se venger, M. Ndiaye mit le feu dans la chambre de M. Mbaye. Il s’y serait introduit nuitamment pour provoquer la catastrophe.



À la suite de la plainte de la victime de l’incendie, le maçon est arrêté et placé sous mandat de dépôt. À la barre, il a déclaré que la partie civile n’a certes pas honoré son engagement qui consistait à lui donner sa fille en mariage, mais qu’il n’a pas mis le feu dans sa chambre pour se venger.



Le procureur a demandé l’application de la loi et le juge a mis l’affaire en délibéré pour le 26 décembre.