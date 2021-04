Thiès / Sargal Abdou Mbow et Ndèye Soukèye Guèye : Le Président Macky Sall invité à prendre part à la cérémonie

En guise de reconnaissance pour leurs prestigieuses contributions depuis la création de l'Alliance pour la République (APR), le directoire départemental des femmes de Benno Bokk Yaakar (BBY) compte organiser un grand sargal en faveur du 1er Vice-président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow et de la responsable apériste Ndèye Soukèye Guèye.







En effet, l'événement se veut pour rendre grâce mais aussi pour témoigner de leur mérite et leur engagement aux côtés du Président Macky Sall et pour le parti Apr de sa création à nos jours. Pour dire que cette initiative est loin d'être le fruit d'un hasard ou d'une coïncidence, mais plutôt d'un acte de gratitude à l'endroit de compagnons qui ont toujours su donner sans compter.





Surtout que le maire de Fandène, Augustin Tine est le parrain d'honneur, mais aussi que la présence du Président Macky Sall est plus qu'attendue dans la cité du rail. Aussi, pour nombre de militants apéristes de la cité du rail, choix ne pouvait être plus judicieux que celui porté sur Abdou Mbow, 1 er Vice-présidente de l'Assemblée nationale et sur une militante authentique de la première heure comme Ndèye Soukèye Guèye, une pionnière toute dévouée à la cause de son parti et de son leader. Elle est en effet la première apériste thiessoise à avoir organisé un meeting au nom de l'Apr et vendu plus de 200 cartes de membre. C'est pourquoi, en reconnaissance de leur loyauté et leur dévouement à la cause du président de l'Apr, le directoire de la coordination départementale de BBY avec à sa tête Seynabou Ndiéguène invite ce dernier à prendre part à cette grande cérémonie prévue ce 1er mai à la promenade des Thiessois.