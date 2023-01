Thiès / Suicide à Petit-Thialy : Le jeune étudiant R. Ndiaye, 24 ans, enfin identifié

Finalement, le jeune inconnu retrouvé mort par pendaison, au quartier Petit-Thialy, dans la commune de Thiès-Nord, ce mercredi 25 janvier, a été identifié. R. Ndiaye, juste âgé de 24 ans, avait des problèmes psychiatriques. L’étudiant dans un institut privé à Thiès, originaire de la localité de Ngoyé, dans la région d Diourbel, qui ne jouissait donc pas de toutes ses facultés, habitait le quartier Petit-Thialy où il vivait chez son oncle. Lequel, aussitôt la nouvelle répandue, s’est présenté au poste de police de Nginth avant d’aller identifier son neveu admis à la morgue du centre. Le défunt avait d’ailleurs même un rendez-vous, ce 31 janvier, à Fatick où il suivait ses traitements dans un centre psychiatrique. Le corps de la victime a été récupéré par la famille éplorée qui compte l’inhumer dans son village natal.