Thiès : Une usine de fabrication de lait trouble la quiétude de la population

Au quartier Keur Massamba Gueye II dans la commune de Fandéne à Thiès, la population ne dort plus du sommeil du juste. Elle vit hantée par les risques et nuisances que leur cause l'usine de fabrication de lait Jaboot qui s'est implantée dans une zone lotie et attribuée pour usage d'habitation uniquement (Art 42 alinéa 1,2 et art 43 de la loi N°2008-43 du 20 août 2008 portant code de l'urbanisme, Art R 147 du décret N° 2009-1450 du 30 décembre 2009)."Depuis presque un an, nous nous plaignons et nous continuons de nous plaindre des risques que cette usine peut nous causer. Cette usine nous porte préjudice et constitue une très grave menace pour notre santé et notre bien-être", dénonce Demba Ndong, habitant du quartier.En effet, la loi N° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l'environnement, en son article 19 stipule que : " sont soumises aux dispositions de la présente loi, toutes installations ou toutes autres activités qui présentent soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit des inconvénients à la commodité du voisinage quant à l'article L14 dudit code, il est clairement précisé que les autorisations sont accordées sans préjudice des droits des tiers".Mais à Keur Massamba Gueye, cette loi est piétinée par l'usine qui dérange par le ronronnement des machines. De ce fait, dormir tranquillement est devenu presque impossible, sans compter que le voisinage redoute à tout moment une explosion ou un incendie.Les habitants ont interpellé toutes les autorités locales mais en vain.Ils déplorent le mutisme des autorités face à ce qu'ils appellent "la tuerie à petit feu".