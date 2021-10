Thomas Kowalczyk (Fleeti Sénégal) : «On constate que beaucoup d’entreprises subissent des vols de carburant»

Fleeti Sénégal, un start-up de gestion de vol de carburant

La gestion du carburant, un véritable casse-tête pour les entreprises disposant d’un parc automobile. Toutefois, ces dernières peuvent désormais mettre fin aux vols de carburant, en contrôlant les achats effectués en temps réel, ainsi que les problèmes pouvant y être liés. Elles peuvent aussi disposer d’alertes de surveillance de conduite pour voir si leurs chauffeurs conduisent efficacement et prudemment.





Face à la presse, le directeur pays de Fleeti Sénégal, start-up spécialisée dans la gestion de flotte basée à Dakar, Thomas Kowalczyk, informe que ce logiciel a été mis en place pour contrôler la consommation d’essence.





«On s’est rendu compte que les entreprises avaient des problèmes pour gérer leur flotte de véhicules, notamment sur la géolocalisation, la consommation de carburant. On a aussi beaucoup de vols liés au carburant au Sénégal, mais aussi des problématiques liées à la gestion de la maintenance. Sans oublier les comportements de certains conducteurs qui se mettent en danger en ne respectant pas le Code de la route», dit-il devant les journalistes pour annoncer leur levée de fonds de 1 million d’euros afin d’accélérer leur développement.





Avant de poursuivre : «On constate que beaucoup d’entreprises subissent des vols de carburant au sein de leurs sociétés. Notre logiciel et nos capteurs embarqués permettent de suivre en temps réel la consommation de carburant et l’optimiser grâce à des algorithmes. En un an, on a réussi à faire économiser 20 % de carburant à nos clients.»





Cette nouvelle technologie, argue Thomas, simplifie non seulement la récolte des données, mais également leur analyse, afin d’apporter de la valeur à trois niveaux : réduction des coûts, renforcement de la sécurité et réduction de l’impact environnemental.