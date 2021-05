Tivaouane : La maison des hôtes laissée en rade, le Conseil départemental vole au secours

Maison des Hôtes de Tivaouane

L’état de la maison des hôtes de la ville de Maodo n'est pas des plus envieux. Une situation qui ne laisse pas de marbre le Conseil départemental de Tivaouane dirigé par Seynabou Gaye Touré et son équipe. Ces derniers ont décidé d'engager des travaux d'entretien du bijou. Toute chose qui réjouit la famille du khalife général des tidianes.





« Pendant longtemps, ces lieux sont laissés en rade. Pas d’entretien ni de nettoiement », a regretté Serigne Mouhammadou Moustapha Sy Al Amine rappelant les propos du président de la république. « Remettant les clés de cet édifice à Serigne Abdoul Aziz Sy, il avait beaucoup insisté sur l’entretien de ce bijou. Malheureusement, nous avons constaté que ça a été délaissé, il n’y a pas de suivi. Tout est laissé en rade. Vous voyez que les cocotiers, les pots de fleurs ainsi que le gazon naturel sont morts », déplore le chef religieux qui n'a pas manqué de magnifier la décision du Conseil départemental. Justement, l'institution a pris l’engagement de sauver et d’entretenir la maison des hôtes.





« Cette infrastructure de qualité a coûté 2 milliards de FCfa. Depuis décembre 2015, le président avait demandé d’entretenir et d’assurer le nettoiement pour que cet édifice ne perde pas son lustre. Après le discours du chef de l’Etat, j’avais pris les devants pour trouver les moyens de le faire puisque le Conseil départemental n’a pas les moyens. Mais Serigne Abdou Aziz Sy à l’époque m’avait demandé d’attendre et je m’en suis arrêté là », explique Seynabou Gaye Touré. Avant d’ajouter : « Juste avant la Korité, on m’a envoyé une image très choquante, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Je ne vais pas m’arrêter là, je vais m’engager pour faire de même à Ndiassane. 10 jeunes ont été recrutés pour veiller à la propreté. C’est une demande sociale. Cet édifice fait partie des symboles de Tivaouane », a rappelé la présidente du Conseil départemental.