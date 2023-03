Tivaouane : Six membres de PASTEF arrêtés

«Troubles à l’ordre public, appel à l’insurrection et incitation à la rébellion». Ce sont là les griefs retenus contre cinq membres du parti Pastef-Les-Patriotes dans la capitale de la Tidianiyya, arrêtés dans la soirée du mercredi 15 mars 2023 et conduits au commissariat urbain de Tivaouane.



Il s’agit du chargé de la communication de Pastef au niveau communal, Moustapha Lo, d’un étudiant à l’université de Ziguinchor, Alioune Niang, de deux responsables femmes et du coordonnateur communal de Pastef, Alioune Badara Mboup. Lequel, venu s’enquérir de la situation de ses « frères » et « sœurs » de parti arrêtés, sera finalement retenu à la police. Ils sont accusés d’avoir prolongé la marche du mercredi 15 mars 2023 qui devait se terminer à 17 heures jusqu’à une heure tardive de la nuit, occasionnant des échauffourées avec des pneus brûlés sur différents endroits de la sainte cité.



Ils avaient décidé de ne jamais quitter la rue tant que les forces de l’ordre n’auront pas libéré le domicile d’Ousmane Sonko.