TOUBA : 201 INDIVIDUS INTERPELLÉS EN 02H POUR NON-PORT DE MASQUE (POLICE)

Le district sanitaire de Touba a dépassé la barre des 90 cas de décès et celle des 1100 cas positifs entre mars 2020 et janvier 2021. Mais une bonne partie des populations ne sont pas conscientes des ravage de la covid-19 dans la capitale du mouridisme. Les mesures barrières ne sont pas respectées au niveau de certains lieux recevant du public.Fort de ce constat, la police a mobilisé ses éléments ce vendredi matin pour traquer les réfractaires. Conformément à l'instruction de l'autorité, les éléments du commissariat spécial de Touba ont effectué des opérations de contrôle de 10 heures à 12 heures.Le commissaire Divisionnaire Bassirou Sarr et ses hommes ont sévi contre les récalcitrants qui ne respectent pas l'arrêté ministériel exigeant le port de masque.Câblée par Seneweb, une source autorisée dévoile le bilan de la traque des non-porteurs de masque. Selon elle, les policiers ont interpellé 201 personnes en 02 heures de temps. Ces dernières ont été conduites entre le commissariat spécial, le commissariat de Ndamatou ou le poste de police de Gouye Mbinde. La descente policière dans les endroits recevant du public a permis de verser dans les caisses du trésor un montant de 450.000 F Cfa en guise d'amendes forfaitaires, d'après notre interlocuteur.La police va intensifier les opérations de sécurisation dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 selon des sources de Seneweb.