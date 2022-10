[Vidéo] Touba/ Journée portes ouvertes: La police de Ndamatou s’inscrit dans la dynamique de proximité avec les populations

commissaire Mass Thiobane, Police de Ndamatou

Inauguré le 27 octobre 2018, le commissariat de Ndamatou de Touba fête son quatrième anniversaire. Le chef de service, commissaire Mass Thiobane s'est inscrit dans la dynamique de proximité avec les populations.





" Comme à l'accoutumée, nous avons l'habitude d'organiser des journées de portes ouvertes à l'occasion de chaque 27 octobre pour marquer l'anniversaire du commissariat. On avait jugé nécessaire cette édition d'élargir et d'innover en organisant un don de sang en collaboration avec l'hôpital de Ndamatou. Et les objectifs ont été largement atteints. On est à plus de 100 donneurs" a expliqué le chef de service du Commissariat de Ndamatou.





Également, une sensibilisation sur les métiers et les concours de police a été mené durant cette journée de 13 à 15heures.





Actuellement, des échanges sur la gestion de la sécurité routière et la délinquance à Touba (drogue et autres typologie de délinquance) sont en cours au niveau de commissariat situé au quartier Ndamatou.





Seneweb vous propose la déclaration du commissaire Mass Thiobane à travers cette vidéo ci-dessous :