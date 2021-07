[Vidéo] Touba : Les éleveurs dénoncent la prolifération des points de vente illégaux de moutons

Alors qu'il ne reste plus que moins de 48 heures pour célébrer le rituel du sacrifice de l'Aïd El-Adha, ce n'est pas encore le grand rush au niveau des deux plus grands foirails de Touba visités par Seneweb. Et le client se fait rare aussi à Keur Kab et à Ndindy où les mesures barrières sont foulées au pied.





Les vendeurs de moutons trouvés sur les lieux se disent victimes d'une concurrence déloyale. Selon eux, les clients se rabattent sur les points de vente illégaux installés au niveau de plusieurs endroits de la ville sainte.





"Les clients se font rare au niveau du foirail de Keur Kab. Nous sommes impactés par la prolifération des points de vente de moutons. Mais on s'en sort grâce à nos fidèles clients. Nous n'avons aucun problème majeur ici", explique un vendeur de moutons. Moustapha Sow de préciser que ce n'est pas encore la grande influence en termes de moutons contrairement à l'année dernière.





Toutefois, notre interlocuteur de préciser qu'ils n'ont bénéficié d'aucun financement ou d'aliments de bétail provenant du ministre de l'Elevage et des productions animales, Aly Saleh Diop.





Approchés par Seneweb, les responsables du foirail de Keur Kab dénoncent aussi vigoureusement les points de vente illégaux installés dans les rues de Touba.





"Le forail de Keur Kab est bien approvisionné en moutons. Mais nous peinons à les écouler à cause d'une concurrence déloyale. En effet, des points de vente illégaux de moutons sont un peu partout à Touba. Et on nous avait dit que ce foirail est le site reconnu par le khalife et autorisé par l'État ", dénonce le porte-parole du jour du responsable du foirail de Keur Kab.





Bassirou Ndiaye a pris aussi le contre-pied de leur ministre de tutelle qui avait déclaré récemment lors de sa visite à Touba, que les pensionnaires de ce foirail ont reçu un financement de 39 millions F. Selon le porte-parole du maître des lieux, Aly Saleh Diop n'y a même pas apporté 500 grammes d'aliments de bétail.





Seneweb a constaté que les mesures barrières sont foulées au pied au niveau des forails de Keur Kab et de Ndindy.Il n'y a aucun dispositif de lavage de mains installés à l'entrée encore moins un contrôle concernant le port obligatoire de masque en ce contexte de crise sanitaire.





Interrogé sur ce point, le porte-parole du forail Keur Kab a imputé la responsabilité au président de la République Macky Sall. Parlant sous le contrôle du responsable du forail Pape Sarr, notre interlocuteur déclarera clairement que le chef de l'État a effectué sa tournée économique sans respecter les mesures barrières édictées par les autorités médicales.