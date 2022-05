[Vidéo] Touba : Serigne Mountakha bannit la publicité sur le charlatanisme et interpelle les médias

Touba : Serigne Mountakha bannit la publicité sur le charlatanisme et interpelle les médias

Désormais, les radios, les télévisions et les autres médias sont priés de ne plus diffuser les messages publicitaires ventant les mérites des charlatans et des tradi-praticiens, en y impliquant le nom de Touba.





Cette interdiction émane directement du khalife général des mourides qui réitère, ainsi, son engagement à faire respecter tous les interdits et les pratiques prohibées à Touba.





Seneweb vous livre intégralement le message du patriarche de Darou Miname délivré par Serigne Modou Lô Ngabou, responsable moral du Dahira Safinatoul Amane.





Regardez la vidéo ci-dessous