Touba: Un ancien émigré condamné à de la prison ferme pour avoir bastonné sa mère

Suite à une banale dispute, Fallou Séye a insulté et bastonné sa propre mère très âgée. Munie d'un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 05 jours, la dame a traîné son fils en justice.Jugé ce jeudi au tribunal d'instance de Mbacké pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 05 jours et injure publique, le prévenu a nié les faits avant de claquer à la barre.Mais la partie civile a révélé que son fils terrorise les occupants de leur domicile à Touba. Selon Bintou Diop, Fallou Séye âgé de 27 ans bastonne les enfants et insulte les aînés depuis son retour du Brésil.Interrogé sur le mobile de ses agissements, le prévenu a juré qu'il ne fume pas, ne boit pas d'alcool. Ainsi ,le juge lui a certifié qu'il est indiscipliné et c'est ce qui justifie son acte à l'encontre de sa mère.Le tribunal a suivi le procureur qui demandait l'application de la loi dans son réquisitoire. L'ancien émigré a été condamné à 03 mois de prison ferme.Selon une Source de Seneweb proche du parquet, le prévenu va purger sa peine à la prison de Mbacké.