Touba : Un conducteur fait marche-arriere et écrase mortellement le fils de son voisin

Horreur à Touba ! Un garçonnet âgé de 4 ans seulement, a été mortellement écrasé par un véhicule particulier.Le conducteur, selon des informations de Seneweb, faisait marche-arrière au moment où le fils de son voisin était sous son véhicule.Mais ce qui est grave, c'est que la famille du défunt et celle du mis en cause voulaient camoufler l'affaire, d'après nos sources proches du parquet de Diourbel.La police a été finalement informée de l'accident mortel. Et le chauffeur, interpellé et déféré ce vendredi matin au tribunal de grande instance de Diourbel. Il file directement vers la prison centrale de la capitale du Baol.