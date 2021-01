TOUBA : Un vieux de 67 ans tombe avec 5 joints de chanvre indien

Il n'y a pas d'âge pour être trafiquant de drogue. Un vieil homme âgé de 67 ans a été envoyé à la prison centrale de Diourbel pour de tel faits.Le trafiquant notaire a été surpris à Touba avec du chanvre indien. Déféré au tribunal de grande instance de Diourbel par les pandores de la Br de la ville sainte, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt d'après des informations proches du parquet.Les gendarmes de la Brigade de Recherches de Touba avaient exploité une information faisant état de la présence d'un dealer au quartier Oumoul Khoura. Les hommes en patrouille ont pris la destination indiquée.Retrouvé non loin du marché, une fouille corporelle effectuée sur le vieux M. Badiane a permis de découvrir 05 joints de chanvre indien et 02 barres de cigarettes.Conduit dans les locaux de la BR de Touba, le vieux de 67 ans affaibli par le poids de l'âge est passé aux aveux lors de son interrogatoire. Il déclare avoir acheté le produit à Ndindy pour sa consommation personnelle.Le dealer notaire a été condamné à 15 mois de prison ferme pour trafic de drogue en 2016 et son épouse avait aussi pris une peine de 10 mois ferme pour les mêmes faits, d'après ses propos.