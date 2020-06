Touba / Vol de téléphone à l'arraché : Un maçon prend 03 mois ferme

Domicilié au quartier Usine Glace à Touba, Pape Ba va passer l’hivernage en taule. Le maçon âgé de 20 ans a été reconnu coupable de vol ce jeudi et condamné par le tribunal départemental de Mbacké à une peine de 03 mois de prison ferme et à verser la somme de 40.000FCfa à la partie civile au titre de dommages et intérêts.A bord d’une moto avec son conducteur, le jeune homme avait arraché le téléphone portable d’une dame qui était sur une charrette pour se rendre au marché. Les faits sont passés à Touba le vendredi dernier vers 18 heures, d'après la partie civile.«J'étais à bord d’une charrette pour me rendre au marché. Pape Ba qui était à bord d’une moto Jakarta avec son conducteur a chipé mon téléphone. Poursuivis par la foule, ils sont tombés et son collègue a pris la tangente avec mon appareil cellulaire», a raconté la partie civile, Ndack Samb, avant d’exiger que le prévenu lui rembourse 40.000 FCfa équivalant au prix du téléphone perdu.Dans sa plaidoirie, le prévenu a beau tenté de se laver à grande eau à la barre en accusant le conducteur de la moto Jakarta. Selon lui, c’est ce dernier qui a arraché le téléphone portable avant de prendre la fuite.