Tourisme régional : L’ASPT veut renforcer l’axe Dakar-Nouakchott

L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) et les professionnels du secteur privé ont effectué une mission de familiarisation avec l’offre touristique de la Mauritanie du 27 mars au 02 avril 2022.





Sur invitation de l'Office du Tourisme de la Mauritanie (ONT) , l’ASPT et ses partenaires ont visité plusieurs sites touristiques de la Mauritanie dans le but de concevoir des circuits combinés permettant de découvrir les deux pays lors d’un seul et même voyage. “Du désert de Lompoul au Sahara, des chutes de Dindifelo aux chutes de Terjit, le Sénégal et la Mauritanie regorgent de sites touristiques extraordinaires qui assurent à leurs visiteurs le dépaysement et une expérience optimale”, renseigne l’ASPT dans un communiqué.





La visite a été, par ailleurs, une occasion pour les deux pays d'identifier les possibilités de joindre leurs forces pour booster le flux touristique. Une convention de partenariat a été paraphée, entre les deux parties, pour mettre en œuvre des projets structurants et stratégiques pour le développement du secteur touristique sous régional.





Il s’agit spécifiquement de favoriser entre les deux destinations, l’échange d’expertises et le partage de données.





Voyage au Coeur des destinations phares de la Mauritanie





Cette visite a été l’occasion, aussi, pour la délégation sénégalaise d’apprécier la diversité des ressources touristiques de la Mauritanie.





Ainsi les membres de l’ASPT et le secteur privé ont visité la ville d' Atar (‘’montagne’’ en berbère) considérée comme la plus touristique du pays. Elle est la capitale de la région de l’Adrar connue pour la beauté du désert, ses imposants reliefs, ses innombrables vallées qui cachent de ravissantes palmeraies et des oasis comme celui de Terjit.





Terjit est un véritable havre de verdure au milieu des montagnes. C’est un petit village, niché au fond d'un canyon. L'oasis abrite une source chaude qui jaillit des entrailles de la roche et offre plusieurs bassins de fraîcheur.





L’ASPT et ses partenaires se sont ensuite rendus à Chinguetti, la ville sainte, une ancienne cité caravanière surnommée ‘’la Sorbonne du désert’’.





Sa mosquée en pierre taillée, classée patrimoine de l’Unesco, témoigne du temps où Chinguetti était un centre religieux et culturel rayonnant dans toute la région.





De cette période florissante, la cité conserve plusieurs bibliothèques familiales dont celle de la famille Habott qui est l'une des mieux conservées et compte plus de 1400 ouvrages de théologie, d'astronomie, de grammaire ou encore de poésie.





Enfin la délégation sénégalaise a visité le parc national du Banc d’Arguin (PNBA) qui est l’un des plus grands parcs d'Afrique de l’Ouest. Avec ses 12 000 km2 partagés entre partie maritime (l’océan atlantique) et partie continentale (le désert du Sahara), le PNBA est une zone d’exception inscrite au patrimoine mondiale de l’Unesco.