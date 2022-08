Tourisme : voici le nombre exact d’hôtels «5 étoiles» au Sénégal

Le nombre d’hôtels «5 étoiles» ne sont pas nombreux au Sénégal. Ils sont au nombre de dix, selon le directeur de la réglementation touristique, Ismaïla Dieng. «Il y a une prédominance des ‘2’ et ‘3 étoiles’, souligne-t-il dans un entretien avec L’Observateur. Ensuite, il y a les hôtels à une étoile. C’est un indicateur qui montre qu’il y a encore beaucoup d’efforts à faire au niveau des infrastructures et des prestations.»



D’après Ismaïla Dieng, à la date du 26 août, le Sénégal compte au total 1172 établissements d’hébergement touristique agréés. Ce sont des hôtels, appartements meublés, résidences, auberges et campements villageois. Il s’agit de 410 unités de plus par rapport à 2019, selon le directeur de la réglementation touristique.