Trafic de cocaïne : un baron de Yoff tombe

La DIC a mis la main sur Chigozie Nkata Mba, un Nigérian présenté comme le baron d’un vaste réseau de trafic de drogue dure à Yoff. Il a été arrêté et déféré au parquet pour détention et trafic de cocaïne.



Libération, qui donne l’information, précise que Chigozie Nkata Mba a été interpellé le 20 septembre. Le journal rapporte que les policiers l’ont écroué grâce à un dispositif de surveillance mis en place en amont.



Pris en filature, le dealer nigérian est tombé avec un képa de cocaïne dans la poche. La perquisition de son domicile a permis aux éléments de la DIC de saisir six autres képas de la même drogue.



Libération rapporte que lors de son interrogatoire, Chigozie Nkata Mba a désigné deux de ses compatriotes comme ses fournisseurs.