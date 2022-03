Trafic de drogue : L’Afrique perd 88 milliards de dollars par an

Dans son rapport annuel publié jeudi dernier et consultée par Libération, l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) révèle que l’Afrique est sous la menace du crime organisé.





Dans les pays africains, par exemple, le coût du crime organisé est particulièrement élevé.





L’OICS estime que 88,6 milliards de dollars, soit environ 3,7% du produit intérieur brut du continent, et presque le même montant que les flux annuels combinés de l'aide publique au développement et des investissements directs étrangers, sont perdus chaque année à cause des flux financiers illicites.

Les réseaux de criminalité organisée continuent d'engranger des millions de dollars grâce au trafic de drogue, prévient le rapport de l'OICS, avec des conséquences négatives pour les sociétés et le développement économique.





Ce, allant de la corruption et des pots-de-vin à l'augmentation de la criminalité organisée, de la violence, de la pauvreté et des inégalités.





L'argent du crime représente globalement 1600 à 2200 milliards de dollars, et la drogue représente entre 426 et 652 milliards de dollars, selon l’OICS





Les flux financiers, ça représente l'argent qui est gagné, qui est transféré et utilisé illégalement par le crime organisé transnational.





Donc, ils l'utilisent pour maximiser leurs profits globalement dans leurs activités».