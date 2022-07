Trafic de drogue : Un baron nigérian tombe à Dakar

Après plusieurs années de traque, le baron de la drogue qui officiait entre Dakar et sa banlieue tombe. « Louis » est tombé dans les mailles de la Division opérationnelle de l'OCRTIS avec cinq cent (500) grammes de cocaïne, quatre cent quatre-vingt-dix (490) grammes d’héroïne et deux cent six (206) grammes de crack.





Le pactole a été saisi sur un des gros bonnets qui font du trafic de drogue entre Dakar et sa banlieue. En effet, après plusieurs années de traque, la Division opérationnelle de l’OCRTIS a finalement réussi à maitriser le fameux « Louis ». Celui-ci longtemps cité dans beaucoup d’affaires a, jusque-là, réussi à déjouer les plans mis en place pour le neutraliser.





C’est finalement le dimanche 03 juillet 2022 que les éléments de la Division opérationnelle de la Direction de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) lui ont mis le grappin en même temps qu’un de ses fidèles clients répondant du nom d’Antoine GOMIS résidant à Pikine, pris avec 06 grammes d’héroïne qu’il venait juste d’acquérir.





Quant à lui Louis, de son vrai nom Louis Chukwudi OGBAOTUMGBO, il a été surpris dans l’une des chambres de son appartement en train de conditionner du crack. La perquisition dudit appartement s’est soldée par la découverte et la saisie d’une quantité de cocaïne pure accusant à la pesée cinq cent (500) grammes, quatre cent quatre-vingt-dix (490) grammes d’héroïne pure et deux cent (200) grammes de crack, des sachets en plastique, deux (02) balances électroniques, des numéraires d’un montant de quatre cent quatre-vingt-dix mille (490.000) FCFA, trente-neuf (39) billets de mille (1000) naira, deux (02) billets de cent (100) nairas et un (01) billet de cinquante (50) naira ainsi qu’un téléphone portable de marque Samsung.