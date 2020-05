Trafic de faux billets : Un vaste réseau tombe à Mbao avec 2 milliards d’euros

La Brigade de recherche de Dakar a démantelé un vaste réseau spécialisé dans la fabrication de faux billets. C’est le mercredi 13 mai dernier, lors d’une descente à Zac Mbao, que les pandores ont neutralisé les malfaiteurs et mis la main sur leur stock de fbillets, rapporte Lasinfo repris par Igfm.Il s’agit, d’apr-ès nos confrères, de coupures comprenant trois paquets de 50 millions d’euros, un paquet d’un milliard et un autre de 900 millions d’euros.Le total du butin est estimé à deux milliards cinquante millions d’euros.Lors de l’opération, du matériel de fabrication de faux billets a été également saisi et six individus interpellés.