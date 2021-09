Trafic de faux passeports diplomatiques impliquant 2 députés de BBY : Les «épouses» payaient 4,5 millions de F CFA

Trafic de faux passeports diplomatiques

Le dossier sur le trafic de faux passeports diplomatiques n’a pas encore fini de révéler tous ses secrets. Après que Seneweb a levé le lièvre sur cette sale affaire, le quotidien "Les Échos" a livré, dans son édition du jour, que le cerveau de l'affaire "mariait" ses clientes aux députés de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) E. S. et D. B., afin qu’elles puissent obtenir des passeports diplomatiques.







Ainsi, chaque "épouse" payait 4,5 millions de F CFA pour son «précieux» document. Pis, des bulletins d’indemnités parlementaires, des photocopies des passeports diplomatiques authentiques des députés ont été saisis chez le principal présumé trafiquant E. D. Kondé.





Il nous revient également que présentement, deux victimes, une Guinéenne et une Sénégalaise, ont déjà déposé leur plainte au niveau de la Division des investigations criminelles (Dic).





La garde à vue du sieur Kondé a été prolongée. Toutefois, il sera déféré au parquet très prochainement, sauf changement de dernière minute.





Le présumé faussaire, sous le coup des plaintes à la Dic, a été arrêté non loin de la Rts. L’association de malfaiteurs, faux et usage de faux en documents administratifs, escroquerie et trafic de migrants sont visés.