Trafic de haschich à Dakar : la filière marocaine frappée en plein cœur

L’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a mis la main sur deux ressortissants marocains soupçonnés de faire partie d’un réseau de trafic international de haschich. Les policiers ont trouvé sur eux 535 grammes du produit prohibé.





Les deux hommes projetaient, d’après les enquêteurs, d’envoyer au Sénégal, depuis le Maroc, quarante à cinquante kilos de haschich. D’après Libération, qui donne l’information dans son édition de ce mardi, les mis en cause se nomment Mohamed El Alami et Ahmed El Hamed.



Le premier, âgé de 46 ans, est sous contrôle judiciaire au Maroc pour trafic de drogue. Ce, depuis juillet 2022 et l’émission d’un mandat d’arrêt par le bureau Interpol d’Ankara (Turquie).



Le second, de sept ans son aîné, a déclaré au cours de son interrogatoire être venu du Maroc pour exfiltrer son compatriote à sa demande. Il a ajouté avoir importé au cours de son voyage les 535 grammes de haschich saisis lors de leur arrestation, sur instruction de El Alami et pour sa consommation personnelle.



Les mis en cause étaient établis aux Maristes. La perquisition effectuée chez eux a permis à l’Ocrtis de saisir 50 ovules de haschich, des pass sanitaires, des laxatifs, des anti-diarrhée et des psychotropes.



Les deux Marocains sont poursuivis, notamment, pour association de malfaiteurs, trafic international de haschich en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux.