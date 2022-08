Trafic de médicaments, difficultés au sein des services hospitaliers : Les pharmaciens planchent sur les maux du secteur

Des saisies records de faux médicaments ont été effectuées ces dernières années par les services des douanes. Des tonnes de médicaments non homologués, dont la valeur dépasse parfois le milliard de francs Cfa, sont entre des mains inexpertes.





Pour lutter contre ce phénomène, les pharmaciens nourrissent l'espoir que cette nouvelle législature qui sera bientôt installée va adopter le nouveau texte réglementant le secteur de la pharmacie.





Selon le Dr Amath Niang, Président de l'Ordre des pharmaciens, par ailleurs Président de l'Inter-ordre qui regroupe pharmaciens, médecins, dentistes et vétérinaires, entre autres, ''le médicament doit être mis à la place qu'il faut et le laisser entre les mains du spécialiste qui sait comment le gérer et qui sait tenir compte des enjeux et de la spécificité des médicaments''.





En effet, l'Association des pharmaciens hospitaliers du Sénégal était en conclave à Saly pour plancher sur les défis de leur secteur. Lors de leurs portes ouvertes, M. Niang a assuré que ''dans un pays de droit", il ne peut pas comprendre que ''des gens se permettent de se livrer à une activité non autorisée''.





''C'est un trafic et les gens sont en train de se convertir par rapport à la drogue. Nous n'avons pas jusque-là un dispositif juridique capable de sanctionner de manière coercitive les trafiquants. Mais je pense que c'est en bonne voie, parce que nous avons terminé la révision des textes réglementant le secteur de la pharmacie et une fois que ce sera adopté, nous le souhaitons bien par cette nouvelle Assemblée, on aura un secteur tout à fait contrôlé, sécurisé, mieux assaini pour pouvoir mettre le pharmacien au cœur de cette politique de gestion du médicament''.





Pour rappel, l'Association des pharmaciens hospitaliers du Sénégal a été mise en place depuis 2017.