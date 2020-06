Trafic de migrants : 87 Sierra-léonaises en partance pour le Moyen-Orient, interpellées à Dakar

C’est un vaste réseau de trafic de migrants qui vient d’être démantelé par les gendarmes de la Brigade de recherches. En effet, face à la presse, ce mardi 23 juin, le lieutenant-colonel Ibou Wathie, commandant de la gendarmerie ouest, a informé que ce démantèlement a été possible suite à la mise en surveillance de deux maisons sises à Diamniadio, suspectées d’accueillir de jeunes migrants pour les pays du Moyen-Orient via le Sénégal.En effet, révèle le gendarme face à la presse, au bout de 20 jours (de surveillance), en coordination avec le procureur près le Tribunal de grande instance (Tgi) de Pikine, la Brigade de recherche de Dakar a réussi à démanteler le réseau.A noter que les deux chefs de file du réseau, dont un Sénégalais, ont été interpellés ainsi que les 87 victimes qui sont toutes des Sierra-léonaises. Ces dernières, d’après le lieutenant-colonel Ibou Wathie, étaient placées entre Malika, Diamniadio et la Médina.Des frais qui varient entre 350 000 et 400 000 francs CfaMais, l’enquête a permis d’établir les fais de trafic de migrants, qui a conduit au déferrement des auteurs.Les hommes en bleu expliquent que le modus operandi des trafiquants consistait à faire venir des filles de la Sierra Léone par voie routière, en transitant par la Guinée, moyennant des sommes d’argent variant entre 350 000 francs Cfa et 400 000 francs Cfa. Mais une fois au Sénégal, les malfaiteurs convoyaient les filles, grâce à une complicité locale, indique la gendarmerie.