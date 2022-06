Trafic de migrants à Kafountine et à Joal : La gendarmerie fait chuter 7 mis en cause

Un gros exploit à l'actif de la gendarmerie nationale qui vient de démanteler le réseau impliqué dans le trafic de migrants à Kafountine. En effet, six personnes sont déjà tombées dans les filets des hommes en bleu. Ainsi, le convoyageur principal en cavale a été identifié, selon des informations parvenues à Seneweb. Également, la BR de Mbour a arrêté un autre trafiquant de migrants. Détails !



Suite au chavirement, à Kafountine, d'une pirogue transportant des migrants, le Haut commandement de la gendarmerie nationale a mobilisé ses éléments pour traquer et interpeller toute personne impliquée. Ainsi, en un temps record, les pandores ont réussi un gros coup de filet. Ils viennent de procéder à l’interpellation de sept individus impliqués dans un trafic de migrants à Kafountine et à Joal.



"Dans la journée du 27 juin 2022 à 07 h, la Brigade de Gendarmerie de Diouloulou a été alertée du chavirement et de l'incendie d'une pirogue qui transportait des migrants dans les bolongs de Kassel et Hilol, dans la commune de Kafountine.

Les opérations de recherche et de sauvetage ont été immédiatement lancées

sur les lieux du drame, en compagnie des services de pêche locaux, de la croix-rouge et de l'infirmier chef de poste de la commune", lit-on dans un document transmis à Seneweb.



Ainsi, 92 personnes dont des Sénégalais, des Gambiens,

des Guinéens, des Bissau-Guinéens et des Nigérians ont été secourues au débarcadère de Kassel et à l'île de Tikome. De même, 15 corps sans vie ont été repêchés avec l'appui de bénévoles, des sapeurs-pompiers et des éléments de la base navale

d'Elinkine.



Toutefois, l’enquête ouverte a permis d'identifier le principal organisateur du voyage actuellement recherché et d’interpeller six de ses complices.



Dans le même sillage à Mbour, la brigade de recherches a procédé à

l’arrestation d’un autre trafiquant de migrants le 28 juin 2022, ainsi qu’une dizaine de candidats qui s’apprêtaient à prendre la pirogue dans la nuit du 29 au 30 juin 2022.



"La Gendarmerie nationale tient à souligner l’apport précieux du réseau d’alerte pour sa prompte réaction et invite les populations à une collaboration saine pour une meilleure prise en compte du phénomène de l’émigration clandestine. Les numéros verts 123 ou 800 00 20 20 sont disponibles pour tout renseignement ou information auprès du Centre de Renseignement et des Opérations", rassure la gendarmerie nationale.