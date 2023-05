Trafic de migrants à Saint-Louis : 5 convoyeurs arrêtés par la police

La police a déjoué une nouvelle tentative d'immigration clandestine au niveau de la plage de l'Hydrobase, à Saint-Louis. Les éléments du commissariat de l'île ont pris en flagrant délit cinq convoyeurs, dans la nuit du vendredi au samedi. Un important matériel a été saisi.





Ces présumés convoyeurs avaient déjà recruté des candidats à l'émigration irrégulière et encaissé les frais de voyage de chaque voyageur. Les cinq organisateurs seront surpris à la plage de l'Hydrobase par les policiers du commissariat de l'île, au moment où ils s'apprêtaient à rejoindre leurs clients dans leur lieu de refuge.





En plus des convoyeurs arrêtés, les limiers ont aussi saisi la pirogue, un grand moteur et divers matériels, dont plusieurs bidons contenant de l'essence et de l'eau, selon des sources de Seneweb.





Cette embarcation devait transporter ces migrants vers l'Espagne. Mais la police de l'île a réussi à briser leur rêve.





Les 5 convoyeurs embarqués chez le procureur





Placés en garde à vue durant tout le week-end dernier, les cinq organisateurs de ce voyage clandestin ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis. Tout ce beau monde est poursuivi pour trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui. Les mis en cause filent directement vers la prison centrale de la vieille ville.