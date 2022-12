Trafic de passeports de service : 5 personnes ciblées par la DIC

Sept personnes ont été déjà arrêtées dans l’affaire du trafic de passeports de services démantelé par le ministère des Affaires étrangères. Il s’agit de : Aminata Dramé, informaticienne née en 1990, Adama Babou, chef unité départementale des Asp né en 1985, Ibrahima Ndiaye, tailleur âgé de 34 ans, de Guido Diallo, chauffeur âgé de 28 ans, de Chérif Ndiaye, commerçant né en 1985 et Aliou Camara, marchand ambulant né en 1985.



Entendues, toutes ces personnes ont enfoncé Khardiata Tandia, cheffe du service juridique et partenariat de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), cerveau du réseau pour l’obtention frauduleux de passeports de service.

Cette dernière a déjà avoué. Mais, l’enquête est loin d’être bouclée. Puisque renseigne L’Obs, 5 personnes, déjà identifiées comme des acteurs actifs du réseau, sont recherchées par la Division des investigations criminelles (DIC).



D’autres agents de l’Asepex et du ministère des Affaires étrangères seraient mêlés, dans la confection des faux documents.