Trafic de passeports diplomatiques : le cerveau annonce un grand déballage

Limamoulaye Seck est présenté comme le cerveau de l’affaire de trafic de passeports diplomatiques qui a éclaboussé des gendarmes qui étaient en poste au Palais et des agents du ministère des Affaires étrangères. Il a recouvré la liberté après un an de prison. Dans les colonnes de Libération, il refuse de porter la casquette de chef du gang et promet un grand déballage devant les aux médias.



«Comment un homme d’affaires peut-il être le cerveau d’un trafic qui a eu lieu au palais ? Nous avons été jetés en pâture, on a condamné des gendarmes qui n’ont absolument rien à voir dans cette affaire», regrette-t-il.



Limamoulaye Seck poursuit : « On était poursuivis pour trafic de migrants, escroquerie, usurpation d’identité et faux dans un document administratif. Le juge nous a tous relaxés des faits de trafic de migrants, d’escroquerie et d’usurpation d’identité. Il nous. Condamnés pour complicité de faux dans un document administratif.»



Il ajoute : «Si tout ce qu’on dit était rai, on ne serait pas relaxés de ces chefs. Et le juge s’est basé sur le fait que les documents ont été indument acquis pour nous condamner. Quand notre pourvoi sera vidé, je vais faire une grande conférence de presse pour parler en détails de cette histoire.»